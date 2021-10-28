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"ولعت في بوابة العمارة".. مباحث أكتوبر تكشف كواليس فيديو استغاثة شخص من خليجية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو لشخص يتضرر من سيدة أضرمت النيران بالبوابة الحديدية بالعقار محل سكنه بمدينة ٦ أكتوبر.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبتكثيف التحريات أسفرت الجهود عن تحديد القائم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه صاحب مكتب عقارات مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بينها وبين المذكور لتكرار ترددها على العقار محل سكنه لاستخدام المياه أثناء ترددها على المنطقة المشار إليها لإنهاء بعض مصالحها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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