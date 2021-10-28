الإداري يقضي بأحقية محمد مجاهد في الترشح لرئاسة نادي سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بقبول الدعاوى أرقام 4929، 4992، 5510 لسنة 76ق، بوقف تنفيذ قرار الجهة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 75، و898 لسنة 76 ق بجلسة 24 أكتوبر 2020، لصالح محمد مجاهد المرشح لمنصب الرئاسة لنادي سموحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية 2021-2025، والمقرر انعقادها 29 أكتوبر الجاري، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل.

كما أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وقالت المحكمة إن الأوراق خلت من ثمة ما يفيد بوقف تنفيذ هذا الحكم أو إلغائه من قبل المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فقد غدا هذا الحكم واجب النفاذ، وصار لزاماً على الجهة الإدارية المدعى عليها ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية المبادرة إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك احتراماً لحجيته القانونية التي لا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة، وإذ حصل المدعي على الصيغة التنفيذية للحكم المذكور وتقدم بها للجهة المدعى عليها إلا أنها امتنعت عن تنفيذه.

ومن ثم فإن امتناع الجهة المدعى عليها عن التنفيذ، يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون، ويغدو مرجح الإلغاء عند بحث الموضوع؛ الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية.