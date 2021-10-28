السيسي لشريف عامر ومبروك عطية: الإعلامي المخلص لرسالته له أجر كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد جمعة:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للإعلامي شريف عامر والشيخ مبروك عطية على ما يتناولاه من قضايا إعلامية.

وأجرى الرئيس السيسي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "MBC مصر"، مساء الأربعاء، خلال استضافته للطفل أحمد تامر، حافظ القرآن الكريم في عمر الخمسة أعوام ونصف، والشيخ مبروك عطية.

وقال السيسي لشريف عامر: "أسجل تقديري ليك يا أستاذ شريف على تناولك للقضايا وللنماذج اللي بتجيبها، كتر خيرك".

وأضاف السيسي: "أقدر الإعلام، وهذا المجال العظيم، واوعى تتصور اللي بيعمل في هذا المجال ملوش أجر.. له أجر كبير لأن المرء ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا".

وتابع الرئيس: "الإعلامي المخلص لرسالته له أجر كبير قوي، ولا ينقص ذلك من أجر أحد، فالتناول الإعلامي لأي قضية يجب فيه تحري الصدق للحصول على الأجر".

وتحدث السيسي للشيخ مبروك عطية قائلًا: "أنا سعيد قوي بيك لتناولك القضايا المختلفة، وبقول إن اللي بيسمعنا له ثقافات مختلفة، ومش كله بيستقبل الكلام بنفس الفهم، حتى لو كان له واجهته العلمية.. فلازم المتحدث يراعي إن كل اللي بيسمعه مش زي بعضهم، وتقديري ليك، وللأستاذ شريف".