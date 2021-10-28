شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تناشد المواطنين الحصول على لقاح كورونا : "سلامتك وعيلتك بين إيديك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة الصحة والسكان، مناشدتها المواطنين ضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا، قائلة :"سلامتك وسلامة عيلتك بين إيديك.. احجز اللقاح دلوقتي وقلل من خطر إصابتك انت وأفراد أسرتك بفيروس كورونا".

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الرابط الخاص بتسجيل الحصول على لقاح فيروس وكوورنا، وهو :"www.egcovac.mohp.gov.eg"



الصحة تناشد المواطنين الحصول على لقاح كورونا

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 250 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "استرازينيكا"، صباح أمس الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من حكومة دولة المجر، فى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدى للجائحة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن لقاح "استرازينيكا" أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.