شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: مشروع رفيق مسن بديل لدار المسنين وتكلفته غير ربحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سماح رفعت مسئول مشروع" رفيق مسن" بوزارة التضامن الاجتماعى، إن مشروع رفيق مسن يعد بديل لدار مسنين وفنادق المسنين، حيث تقدم أكثر من نشاط لتسلية وقت المسن ويلاقى المسن نفسه أكثر.

وأضافت، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الرعاية للمسن في المشروع تكون نفسية واجتماعية وصحية ، والشباب الذين يتم تدريبهم داخل المشروع يتم تدريبهم لاحتواء المسن نفسيا واجتماعيا وصحيا.

ولفتت مسئول مشروع رفيق مسن بوزارة التضامن الاجتماعى ، إلى أن التكلفة في المشروع غير ربحية لأنه يتم العمل مع جمعيات أهلية، موضحة أن التكلفة يتم حسبها من خلال عدد ساعات رفيق المسن مع الشخص، موضحة أن مشروع رفيق مسن هدفه الأساسى التماسك الأسرى من خلال تقديم الرعاية المنزلية للمسن داخل المنزل وهذا بديل لدار المسنين .

وأشارت مسئول مشروع رفيق مسن بوزارة التضامن الاجتماعى إلى أن من يريد الاستفادة من المشروع يدخل على الموقع الإلكترونى بالوزارة ويتقدم بطلب الخدمة ويملئ البيانات منها حالة صحية والسن ومحل الإقامة وهو يحتاج كام ساعة وكام يوم يجلس مع رفيق المسن ، موضحة أن رفيق مسن من شروطه حصوله مؤهل متوسط لما فوق وخالى من الأمراض النفسية والجسدية ولا يتعدى 45 سنة.