شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقار مخالف معتدى على خط التنظيم بالعمرانية بعد توفير سكن بديل للسكان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت محافظة الجيزة، أحد أقدم العقارات المخالفة المتعدية على خط التنظيم بشارع السلام المتفرع من شارع ناصر الثورة بحى العمرانية، وذلك فى أطار حرص محافظة الجيزة على فتح محاور مرورية جديدة وإزالة معوقات حركة سير المواطنين والمركبات لتسيير الحركة المرورية والقضاء على كافة مظاهر العشوائية وتوفير سكن بديل حضارى لقاطنيها.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان العقار مكون من دور أرضى ودور أول متعدى على خط التنظيم وتسبب فى إعاقة الحركة المرورية بالشارع على مدار سنوات نظراً لموقعه الكائن منتصف الشارع و تلقت المحافظة العديد من شكاوى المواطنين سواء قاطنى المنطقة او المترددين علي الشارع بضرورة التعامل مع ذلك العقار المخالف لما يحدثه من شلل مرورى بالمنطقة .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم توفير سكن حضارى بديل لقاطنى العقار فى منطقه حدائق أكتوبر مراعاة للبعد الإجتماعى وتم نقلهم به قبل البدء فى أعمال الإزالة، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من إزالة العقار ورفع نواتج الهدم والرتش فسوف يتم فتح الشارع التخطيطى البالغ عرضه 20 م والذى سوف يساهم فى تحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع خاصه وانه يربط بين شارعى الملك فيصل والأهرام.