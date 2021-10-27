البابا تواضروس الثانى يستقبل السفير البريطانى وسفير سريلانكا بالمقر الباباوى

وجاءت زيارة السفير البريطانى لقداسة البابا تواضروس بهدف التعارف، واستقبل قداسته أيضا Marimuththu Karu Pathmanaathan سفير دولة سريلانكا، الذي حضر للتعارف مع قداسة البابا.

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء جاريثكريستوفر بايلي سفير المملكة المتحدة في مصر.

محمد يوسف

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