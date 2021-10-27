شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الرئيس السيسى: لدينا مبادئ ثابتة قائمة على احترام القانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الرومانى وكلاوس يوهانس، بقصر الاتحادية، وتأكيد الرئيس السيسي أن سياسة مصر تعتمد على مبادئ ثابتة قائمة على احترام القانون الدولى وتطبيق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.





واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..فى مؤتمر صحفى مشترك بـ "الاتحادية" مع الرئيس الرومانى: الرئيس السيسى: لدينا مبادئ ثابتة قائمة على احترام القانون الدولى وتطبيق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول

السيسى: استعرضت مع الرئيس الرومانى الخطوات التى تنتجها مصر لتطبيق المنظور الشامل فيما يخص قضايا حقوق الإنسان.. نتطلع لعقد الاستحقاق الانتخابى فى ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل.. وكلاوس يوهانس: مصر تلعب دورا حيويا فى الحفاظ على الأمن الإقليمى والدولى

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