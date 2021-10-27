شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 7 مشروعات للتعليم الجامعى بالبحيرة بتكلفة مليار و613 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على أهمية التعليم العالي للمساهمة بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تعزيز الابتكار وزيادة المهارات العالية للخريجين، مشيرا إلى أن التعليم الجامعى وسيلة لتحسين نوعية الحياة ومعالجة التحديات الاجتماعية، وأحد المحركات الرئيسية لأداء النمو والازدهار.

وأوضح محافظ البحيرة، فى بيان له اليوم، الأربعاء، أن قطاع التعليم العالى بالبحيرة شهد خلال هذه الفتره الماضية إنجازات وتطور غير مسبوق،لافتا إلى أنه جارى تنفيذ 7 مشروعات جديدة بتكلفة مليار و613 مليار جنيه منهم 5 مشروعات تم استلامها هى "مبنى كلية رياض الأطفال و مبنى المعامل المركزية ومنظومة الحماية المدنية وتوصيل المرافق وخدمات كلية الهندسة وجارى تنفيذ مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعى".



وقال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ان حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية، مضيفا أن المحافظة شهدت تنفيذ أكثر من 3 آلاف مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 72 مليار جنيه.