قُدرت بـ3 ملايين جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بكمية من "الآيس" في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بسوهاج بحوزتهما كمية من مخدر الأيس تُقدر بـ3 ملايين جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط (شخصين - لهما معلومات جنائية) تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الأيس (الشابو) مُتخذان من دائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة طهطا، وضبط بحوزتهما كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 1,500 كيلو جرام – 2 سلاح أبيض - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3٫000٫000 ثلاثة مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .