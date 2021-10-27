التنمية المحلية: 4 ملايين جنيه تعاقدات جناح "تنمية الصعيد" بمعرض "تراثنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، تقريراً من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج، حول النتائج التي حققها جناح البرنامج خلال مشاركته للعام الثانى على التوالى في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذى عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية واختتم فعالياته منتصف شهر أكتوبر الجارى.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر شهد على مدار فترة المعرض إقبالاً كبيراً من زائري المعرض، الذين أبدوا إعجابهم وانبهارهم بجودة المنتجات المعروضة لحوالي 50 عارض من تكتلات الحرف اليدوية والأثاث بمحافظات سوهاج وقنا، مشيرًا إلى إشادة الزائرين لجناح البرنامج بجودة المنتجات والمشغولات الحرفية واليدوية المعروضة حيث تميزت بجودة عالية وصناعية يدوية وخامات طبيعية مصرية .

وأوضح "شعراوى"، أن جناح البرنامج هذا العام كان الأكبر في "تراثنا" وضعف مساحة عام 2020 والتي وصلت لحوالي 500 متراً مما عكس التطور الإيجابي من حين نسبة وحجم المشاركة والتطور النوعي من حيث الأنشطة والتدخلات السابقة، لافتًا إلى أن الجناح هذا العام ضم منتجات لخمس تكتلات اقتصادية من محافظتى قنا وسوهاج من تكتلات المرحلتين الأولى والثانية ومن بينها "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلي بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والأثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" والفخار والخزف بنقادة وجراجوس من قنا والنسيج اليدوي بأخميم بقنا وذلك بحضور 50 عارضاً من المحافظتين.

وأضاف "شعراوي"، أن مبيعات العام الحالي بلغت حوالي 4 ملايين جنيه ما بين مبيعات للعارضين والحرفيين أثناء أسبوع المعرض، بالإضافة إلى تعاقدات سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن مبيعات العام الماضي للجناح كانت حوالي مليون جنيه وهو ما يدل على نجاح البرنامج في تحقيق الخطة التي تم وضعها لدعم تلك التكتلات.

وأشار "شعراوى"، إلى أن مشاركة تلك التكتلات في المعرض ساعدت في عملية التسويق والتي كانت أهم مطالب الحرفيين سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق تنمويًا وتجاريًا أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها، مشيرًا إلى أن أعضاء تلك التكتلات خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم وكانوا جميعاً يرغبون في الحصول على فرصة لزيادة الدخل بما يساهم في زيادة فرص العمل، حيث مثل تكتل التلي بشندويل 11 عارض يعمل معهن ما يقرب من 600 سيدة منتجة، ويمثل تكتل الفركة 10 عارضين منهم 3 جمعيات وتضم حوالي 110 حرفي، وتكتل صناعة الأثاث بطهطا ويضم 12 عارض يمثلون 100 ورشة، حيث سيتم عرض عينات منتجات عالية الجودة وذات تصميم متميز وكذا تكتل صناعة الفخار والخزف يمثل 20 ورشة وتكتل النسيج اليدوي بأخميم والكوثر، ويمثلهم 12 عارضا ويضم حوالى 300 حرفي.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن البرنامج يقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة لدعم وتطوير عشر تكتلات اقتصادية بقنا وسوهاج لتنميتها وتعزيز ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، ووضع خطة استراتيجية لكل تكتل وتهيئة بيئة الأعمال لزيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لإعطاء الأولوية والدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار شعراوي، إلى أن البرنامج يعمل على تنمية 10 تكتلات اقتصادية في قنا وسوهاج وهي تكتلات العسل الأسود والفركا والطماطم والشمر والفخار بمحافظة قنا وكذلك تكتلات الأثاث والتلى والبصل والصناعات النسيجية بأخميم والفاصوليا الخضراء بسوهاج ، بالإضافة إلى 4 تكتلات بمحافظتى أسيوط والمنيا وهى الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط والعسل الأسود والنباتات العطرية والطبية بالمنيا.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن جناح البرنامج شهد هذا العام ربط العارضين بمنصة "أيادي مصر" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى للتسويق الإلكترونى للمنتجات لدعم وتمكين المرأة والشباب لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والحرفية على الإنترنت، وعرض مجموعة مختارة من منتجات التكتلات وتسويقها داخلياً وخارجياً وتوفير شاشات عرض تفاعلية للمنصة، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين والمؤسسات وكافة الجهات الراغبة في التعاون مع العارضين بجناح البرنامج.

ومن جانبه قال الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج قام قبل المشاركة في معرض تراثنا بتنفيذ عدة أنشطة تسويقية وترويجية لرفع الوعى بوجود التكتلات الاقتصادية في قنا وسوهاج لتحقيق انتشار أوسع للعارضين وإعداد كافة المطبوعات والمواد الدعائية الخاصة بالمعرض والمشروع وإعداد بعض الصور والمواد التسجيلية للدعاية للتكتلات .

وأضاف الهلباوي أنه تم توجيه الدعوة لعدد من مصممى الأزياء والمؤسسات المحلية المهتمة بمجالات عمل التكتلات لزيارة الجناح ورؤية المنتجات على الطبيعة ، بالإضافة إلى تقديم مبادرة جديدة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع خيوط الفضة والذهب لمنتجات التلى بجودة أعلى وتكلفة أقل من المستورد تنفيذاً لرؤية الدولة في تعميق الصناعة وتقليل الاستيراد وحل أهم المشاكل التي تواجه تلك الحرف في مصر .

وأوضح مدير البرنامج، أن وزير التنمية المحلية وجه بتوفير كل الدعم اللازمة لمشاركة أعضاء بعض التكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج في معرض تراثنا بعد النجاح الذي حققته مشاركة بعض التكتلات في الدورة السابقة لمعرض تراثنا 2020، مضيفاً أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قد ساهم في تقييم المنتجات المتوفرة لدى أعضاء التكتلات مع تقديم كافة المقترحات والتعديلات والدعم الفني اللازم لجعل تلك المنتجات مؤهلة ولائقة للعرض في تراثنا مما يعد نقطة الانطلاق لبدء عملية تطوير الإنتاج والتقنيات الإنتاجية لأعضاء التكتل ، بالإضافة إلى تطوير مجموعة جديدة من التصميمات الحديثة كذلك العمل على توفير المواد الخام ذات الجودة العالية والتي من شأنها إضافة قيمة للمنتج والعمل على توفير برنامج تدريبي متكامل لتوفير كافة سبل الدعم الفني لأعضاء التكتل مما يمكنهم من إنتاج التصميمات الحديثة والمشاركة بالشكل اللائق في المعرض .