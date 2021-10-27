عبد العاطى ييحث تعزيز التعاون مع وزيرا "الري بجنوب السودان و والزراعة الصومالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لقاءً مع ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، وسعيد حسين عيد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمراعي والغابات الصومالي، لاستعرض سبل تعزيز مجالات التعاون بين الدول الثلاث فى مجال المياه.

وتم الاتفاق على قيام وزارة الموارد المائية والري المصرية بتنظيم عدد من الدورات التدريبية لمتخصصين من دولتي الصومال وجنوب السودان، في مجال سدود حصاد مياه الامطار ونظم الإنذار المبكر واستخدام صور الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطي، أن هذا التنسيق يأتي ضمن العلاقات الوثيقة التي تربط الدول الثلاث، والسعي لدعم القدرات البشرية في قطاع المياه بدولتي الصومال وجنوب السودان، مع استعداد الجانب المصري لتقديم كافة أوجه الدعم الفني لأشقائها من الدول الإفريقية، وبما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية بهذه الدول.