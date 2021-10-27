"الزراعة": وفد التنفيذي لـ"إيفاد" يتفقد المشروعات المشتركة بين مصر والمجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قام وفد رفيع المستوى من المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية" إيفاد"، يرافقهم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بعدة زيارات ميدانية للمشروعات المشتركة مع مصر.

وذكر بيان لوزارة الزراعة مساء اليوم أن الوفد زار في اليوم الأول مزرعة الإنتاج الحيواني بقرية الإسراء بمنطقة النوبارية، وتفقد محتويات المزرعة والتي تضم ما يزيد عن 1377 رأس ماشية، فضلا عن أماكن لتجميع الألبان بشكل آلي وتصنيع أنواع مختلفة من الجبن والزبادي والزبد وغيرها من المنتجات الثانوية.

وأضاف أن الوفد زار مركز التلقيح الاصطناعي بمنطقة العامرية، والذي يتضمن ما يقرب من 30 طلوقة من الأبقار والجاموس ذات السلالات عالية الإنتاجية من اللحم والألبان والملحق به قاعات للتدريب، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية لقطعان الماشية لخدمة المنتفعين والخريجين الحائزين للأراضي بالمنطقة من خلال تقديم خدمات التحسين الوراثي للأجيال ونشر الصفات الوراثية.

وأوضح البيان أن الوفد زار أيضا مقر مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "SAIL "بالعامرية لمشاهدة فيلم تسجيلي عن أنشطة مشروعات "الإيفاد" المنفذة بمصر.

وفي اليوم الثاني، افتتح وفد المجلس التنفيذي للإيفاد شادر أقيم بمنطقة مطوبس محافظة كفر الشيخ، ضم العديد من المنتجات اليدوية التي تم تصنيعها من خلال المستفيدين من مشروعي"سيل وبرايم"، بالإضافة إلى قيام المشروعات باستعراض أنشطة والخدمات التي تقدمها لفئاتها المستهدفة.

كما تفقد الوفد محطة الأرصاد الجوية بقرية إبراهيم الدسوقي بمنطقة مطوبس ومشاهدة تطبيق نظام الإنذار الزراعي المبكر كنظام للتنبؤ بالتغييرات المناخية، يتم من خلاله إرسال الرسائل التليفونية الإرشادية للمنتفعين بقرى عمل المشروع لمواجهة التغييرات المناخية الطارئة، وذلك للتخفيف من أضرار هذه التغيرت المناخية.

كما زار وفد "الإيفاد" بزيارة الحديقة المنزلية والتي تعتبر نشاطا من أنشطة الأمن الغذائي للأسر الريفية يتم زراعتها بالخضروات الضرورية للأسرة كمكمل إضافي للغذاء، بالإضافة إلى كونها مصدر دعم مالي لبعض الأسر الفقيرة.

واطلع الوفد على أعمال تأهيل المساقي الداخلية، حيث تم إعادة تأهيل 25,920 متر طولي مساق داخلية بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، فضلا عن زيارة وحدات البيوجاز (أنشطة تغير مناخي) بقرية السيد البدوى للتغلب على مشكلة الطاقة وأيضًا الحصول على سماد عضوى نظيف خالي من بذور الحشائش.

كما تم زيارة العيادة البيطرية والمجهزة بالمعدات اللازمة، حيث يتم توفير طبيب بيطري يومي بالعيادة ويتم تنفيذ الأيام البيطرية وأيام الرش الوقائي للتغلب على مشاكل نقص الخدمات البيطرية.

وقام الوفد بزيارة المشغل النسائى (أنشطة مرأة) والمجهز بالمكينات لتعليم حرف للسيدات الريفية بالمنطقة والتى تساعد على تحسين الدخل للسيدات بهذه المناطق.

وفي اليوم الثالث للزيارة، تفقد الوفد أنشطة مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري "PRIME "بمحافظة البحيرة، حيث تفقد الوفد الشركة المصرية العالمية لاستصلاح الأراضي لتعبئة وتغليف منتجات محاصيل الفاكهة والخضر وتصديرها من خلال محطة الشركة إلى انجلترا وهولندا وسويسرا والمانيا، بالإضافة إلى التسويق المحلى، حيث تم مشاهدة عرض تقديمي عن نشاط الشركة وتم الاستماع إلى مقدمة عن علاقة الشركة بالمشروع وأهم الإنجازات التي حققتها الشركة نتيجة الشراكة التى تمت مع المشروع.

شارك في الزيارات دينا صالح المدير المقيم لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومحمد الغزالي مدير مشروعات "الإيفاد".

جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد التقى وفد الإيفاد رفيع المستوى من المجلس التنفيذي في مستهل زيارته للقاهرة وبحث معه المشروعات المشتركة وآفاق التعاون مع المنظمة الدولية.​