شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" عن زيادة الإصابات بكورونا: نراقب سلالة جديدة من متحور دلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تراقب سلالة جديدة من متحور دلتا خلال الفترة الراهنة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن السلالة الجديدة من متحور دلتا تضم 3 متحورات، وأن هذه السلالة الجديدة من متحور دلتا وراء ارتفاع إصابات كورونا.

وفى وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 2.9 مليون شخص مصاب بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الماضي، في حين توفي أكثر من 49 ألف شخص، كما ارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 4٪ على مدار سبعة أيام، بينما ارتفع عدد الوفيات بنسبة 5%.

وبحسب التحديث الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية لوباء كوفيد-19 فإنه "خلال الأسبوع الممتد من 18 إلى 24 أكتوبر 2021 ، ارتفع العدد العالمي للحالات الجديدة بشكل طفيف (4٪) مقارنة بالأسبوع السابق بما يزيد قليلا على 2.9 مليون حالة جديدة، ومثلت المنطقة الأوروبية أكثر من نصف الحالات الأسبوعية الجديدة، فعلى مدار أسبوع، سجلت زيادة في الإصابة بنسبة 18٪، بينما انخفضت في خمس مناطق أخرى.