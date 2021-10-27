شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: نفقة الأولاد فى حضانة الأم واجبة على الأب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر الفتوى الخاصة بحقوق الأولاد المحضونين، في إجابة على سؤال نصه: "ما هى حقوق الأولاد المحضونين مع أمهم؟

وقالت دار الإفتاء المصرية: "نفقة الأولاد المحضونين واجبة على أبيهم إذا لم يكن للصغير مال حاضر يمكن أن ينفق عليه منه، وتشمل أجر الحضانة، ونفقة تعليمه، والمأكل والملبس والمسكن وسائر أسباب المعيشة كما يليق بحالهم وبحسب حال الأب يسرًا وعسرًا، على ألَّا تقل النفقة عند الإعسار عن قدر الكفاية بما يكون موافقًا للعرف ولأحكام القضاء.