شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء يستعرض كيفية تعزيز وزارة الزراعة تواصلها مع الفلاح بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف بعنوان "وزارة الزراعة تعزز تواصلها مع الفلاح بالذكاء الاصطناعي" يسلط فيه الضوء على أبرز نتائج جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوطين استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل وصول خدمات الوزارة للفلاحين والعاملين بقطاع الزراعة المصري.

ونتج عن تلك الجهود إطلاق عدة تطبيقات بالتعاون مع الشركات المتخصصة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، مثل تطبيق هدهد، ومنصة شاري، وتطبيق أجري مصر.