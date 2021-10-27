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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام تلخص مسيرة العلاقات الإيجابية بين مصر ورومانيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن عدد من الأرقام التي تلخص مسيرة العلاقات الإيجابية بين مصر ورومانيا.ونستعرض في هذا الإنفوجراف أبرز هذه الأرقام والمؤشرات:
--خلال النصف الأول من 2021:
439.9 مليون دولار قيمة التبادل التجارى
100.4 مليون دولار صادرات مصر لرومانيا
339.5 مليون دولار واردات مصر من رومانيا--خلال العام المالى 2019/ 2020:
4.8 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين برومانيا
1.6 مليون دولار تحويلات الرومانيين العاملين بمصر
2000 مصرى يقيمون فى رومانيا حتى نهاية 2020
مصر ورومانيا