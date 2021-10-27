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6 أرقام تلخص مسيرة العلاقات الإيجابية بين مصر ورومانيا.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن عدد من الأرقام التي تلخص مسيرة العلاقات الإيجابية بين مصر ورومانيا.

ونستعرض في هذا الإنفوجراف أبرز هذه الأرقام والمؤشرات:

--خلال النصف الأول من 2021:

439.9 مليون دولار قيمة التبادل التجارى

100.4 مليون دولار صادرات مصر لرومانيا

339.5 مليون دولار واردات مصر من رومانيا

--خلال العام المالى 2019/ 2020:

4.8 مليون دولار قيمة تحويلات المصريين برومانيا

1.6 مليون دولار تحويلات الرومانيين العاملين بمصر

2000 مصرى يقيمون فى رومانيا حتى نهاية 2020


مصر ورومانيا
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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