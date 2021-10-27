شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط 14 سيارة خضار وفاكهة قبل تفريغ حمولاتها بالأسواق العشوائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الجهاز التنفيذى لسوق الجملة بـ 6 أكتوبر بالاشتراك مع حى جنوب الجيزة ومركز ومدينة كرداسة حملات على مدار يومين علي الأسواق العشوائية، ومنها أسواق ترسا والمنيب وأبو النمرس وكومبرة وكفر حكيم وأبو رواش، وأسفرت الحملات عن ضبط 14 سيارة خضروات وفاكهه قبل تفريغ حمولاتها بالأسواق العشوائية والبيع بأسعار مرتفعة للمواطنين.

وقام الجهاز التنفيذي لسوق الجملة بعقد مزاد علني لبيع البضائع المتحفظ عليها، وفقا للوائح والضوابط المنظمة، وذلك لبيعها داخل سوق الجملة بالأسعار الرسمية تحت إشراف على عبد الصادق رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة ومجموعة العمل المرافقة.

وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات ضبط المخالفات ومواجهه الأسواق العشوائية.