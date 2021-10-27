شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد والإثنين توقيع الكشف الطبى على المعنيين الجدد بالنيابة الإدارية فى زينهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت النيابة الإدارية، يومى الأحد والإثنين القادمين، موعدا لإجراء الكشف الطبي على المعاونين الجدد الذين تم تعيينهم بقرار جمهورى رقم 498 لسنة 2012، على أن يتم توقيع الكشف الطبي بجوار محكمة جنوب القاهرة.

وشددت النيابة الإدارية ضرورة مراعاة الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة، إضافة إلى ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وبطاقة دفع اليكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 500 جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي، وضرورة مراعاة الاجراءات الاحترازية اللازمة.

وأكدت النيابة الإدارية أنه لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد، ولن يتم تسليم العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي.