شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. فحص 3 ملايين طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

فحص 3 ملايين طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف السمع