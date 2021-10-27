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حصاد الوزارات.. فحص 3 ملايين طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف السمع

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

فحص 3 ملايين طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف السمع

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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