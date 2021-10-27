شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الفريق أسامة عسكر لتعيينه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالتهنئة للفريق أسامة أحمد رشدي عسكر بعد حصوله على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعيينه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، متمنيا له ولقواتنا المسلحة الباسلة كل التوفيق.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا، اليوم الأربعاء، بتعيين الفريق أسامة عسكر رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة، خلفا للفريق محمد فريد الذى تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

وشغل الفريق أسامة عسكر منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وهى الهيئة التي تشرف علي تنظيم وعمل مسرح العمليات، ولها بطولات كبيرة وعظيمة في الجيش المصرى، كما كان يشغل الفريق أسامة عسكر منصب قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، وهى القيادة الموحدة التي أنشأها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم جهود العمل في سيناء، وكان الفريق أسامة عسكر أول رئيسا لها، وكان مسئولا عن أعمال التنمية والتطوير التي تمت في سيناء خلال تلك الفترة.

وتخرج الفريق أسامة عسكر في الكلية الحربية وحصل على جميع الفرق الحتمية بسلاح المشاة، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، ودورة كبار القادة من كلية الحرب العليا، كما تولى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديد، سابقا منصب رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى، وقائدا للجيش الثالث الميدانى قبل وأثناء ثورة 30 يونيو.

والفريق أسامة عسكر من مواليد محافظة الدقهلية فى 1 يونيو 1958، وتخرج فى الدفعة 70 حربية، ولديه 3 أولاد.