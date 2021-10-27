شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة هيئة جودة التعليم يعتمد 84 مدرسة و3 كليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء فى جلسته 210 برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، قرارات اعتماد كلا من، كلية التمريض جامعة بنها، كلية الهندسة جامعة بورسعيد، كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، برنامج الغزل والنسيج والتريكو كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، كما أصدر المجلس قرارات اعتماد لـ84 مدرسة فى مختلف محافظات مصر.

وكانت إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة اتخذت عددا من قرارات الاعتماد شملت 195 مؤسسة تعليمية بمختلف مراحل التعليم، وبيانها كالتالى:

1 - اعتماد كلية التربية الرياضية " بنات " – جامعة الزقازيق

2 - اعتماد كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات

3 - اعتماد 73 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمختلف المراحل التعليمية .

4 ـ اعتماد 120 معهد أزهرى

وحضر الاجتماع كلا من الدكتورة أسماء مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعى، والدكتورة ثناء راضى، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم العالى، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهرى، بالإضافة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة.