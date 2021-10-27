رئيس جامعة حلوان يتابع استكمال التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا لأعضاء هيئة التدريس

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار سلسة جولات الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان للإطمئنان على سير العمل وانتظامه فى الجامعة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكيد على تلقى العاملين اللقاح، قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية واستمرار عملية تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم دخول العاملين بالجهات الحكومية إلا بعد تلقى لقاح كورونا.

و تضمنت جولة الدكتور ممدوح مهدى متابعة لجميع مكاتب ومقرات العمل بالمبنى الإدارى ومبنى رئاسة الجامعة وايضا تفقد مقر تطعيمات الجرعة الثانية بلقاح استرازينيكا الإنجليزى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بقاعة الاجتماعات، وقد رافق سيادته اثناء الجولة محمد ناصر أمين عام الجامعة، و هشام رفعت أمين الجامعة المساعد.

واستمع القائم بعمل رئيس الجامعة لجميع الشكاوى والاقتراحات المقدمة من العاملين لتطوير الجامعة فى مختلف المجالات ووعد بحلها وتنفيذها فى أقرب وقت ممكن، داعيا الجميع إلى الجد والاجتهاد فى العمل والإخلاص فيه لرفعة شأن الجامعة والوطن.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، فى بيان أن جامعة حلوان وقياداتها على أتم الاستعداد لتطبيق كافة الاقتراحات التى تصب فى مصلحة الجامعة، لذا تسعى قيادات جامعة حلوان للتواصل الدائم مع منتسبيها لتحقيق التطوير الدائم والمستمر للجامعة، وكذلك متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتلقى التطعيمات لتخفيف حدة الإصابة بفيروس كورونا وتقليل الإصابات بشكل عام.

وقد أبدى العاملين سعادتهم بتواصل قيادات الجامعة الدائم والمستمر وسعيهم الحثيث لتحقيق كافة متطلبات العاملين بكل الإدارات والكليات بالجامعة.



جانب من الجولة



رئيس جامعة حلوان



جولة رئيس جامعة حلوان



رئيس جامعة حلوان يتابع استكمال التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا