شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة غدا درجتين بمعظم الأنحاء والعظمى.. مائل للبرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدٍ الخميس ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 1: 2 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فتسود أجواء لطيفة على كافة الأنحاء فى أول الليل مائلة للبرودة فى آخرة.

ويشهد اليوم نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.