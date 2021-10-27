شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تستعد لاستقبال وفود دولية لجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الداخلية لاستقبال وفود عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية لجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل - وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية.
ويعد المركز نموذجاً لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان وترجمةً واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقتها مصر مؤخراً.