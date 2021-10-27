الداخلية تستعد لاستقبال وفود دولية لجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الداخلية لاستقبال وفود عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية لجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل - وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012