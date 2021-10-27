شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 8 مستشارين مرشحون على مقعد رئيس نادى قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللجنة المشرفة على إنتخابات نادى مستشاري قضايا الدولة الرياضى، قائمة المستشارين المرشحون لانتخابات مجلس إدارة النادى، وجاء المستشارون المرشحون لشغل مقعد رئيس مجلس إدارة النادى كل من:

1- المستشار البدرى الضبع

2- المستشار خالد زين الدين

3- المستشار أحمد خليفة

4- المستشار زين العابدين الهوارى

5- المستشار عصام أبو زيد

6- المستشار هشام مصطفى

7- المستشار خالد نجاح

8- المستشار محمد مجاهد

كما جاء أسماء المستشارون المرشحون لشغل مقعد عن نواب رئيس الهيئة والوكلاء بمجلس إدارة النادى هم :

1- المستشار حسن أبو رحاب

2- المستشار أحمد حمزى

3- المستشار ايمن عبد الغنى

4- المستشار عبد العاطى النجار

5- المستشار أمين عبد الرحيم

6- المستشار أحمد مسعود

7- المستشار أحمد خلف

وقد شملت القائمة المعلنة أسماء أخرى على بعدد من المقاعد والمناصب ومن المقرر عن عقد الجمعية العمومية العادية للنادى يوم الجمعة 3 ديسمبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2021 و2025.

قائمة المرشحين

قائمة المرشحين

وإعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الخاصة بالنادى ميعاد تلقى التظلمات والطعون على هذه القائمة ثلاثة أيام عمل أبتداء من يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٨ تنتهى فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٠/٣١

كما تقدم التظلمات والطعون إلى اللجنة الإدارية بمقر النادى الرئيسى من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا فى الأيام المبينة آنفا.

وأضاف نادى الهيئة، أنه خلال عملية التصويت سيتم مناقشة جدول أعمال النادى أبرزها التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة من أعماله فى السنة المنتهية، وبرنامج النشاط الرياضى.