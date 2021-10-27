رئيس "النواب" يستقبل رئيس رومانيا ويدشنان معرضًا للوثائق التاريخية لعلاقات البلدَين -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر.

ورحب جبالي برئيس جمهورية رومانيا، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها برومانيا، والتي تحل هذا العام الذكرى الـ115 للعلاقات بين البلدين الصديقين.

وقال رئيس مجلس النواب إن مجلس النواب المصري يسعى لتفعيل سبل التواصل وتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الروماني، والتنسيق المُشترك بينهما في المحافل البرلمانية الدولية، خدمةً لقضايا ومصالح الشعبين الصديقين.

وعبر رئيس جمهورية رومانيا عن عميق اعتزازه وتقديره بهذه الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في رحاب مجلس النواب المصري، مشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية- الرومانية على كل المستويات.

واصطحب جبالي رئيسَ جمهورية رومانيا لتدشين المعرض المُقام بمجلس النواب، والذي يحتوي على وثائق تاريخية تؤرخ للعلاقات المصرية- الرومانية، احتفالاً بالذكرى الـ115 لبدء العلاقات الدبلوماسية المصرية- الرومانية.