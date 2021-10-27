رئيس "الشيوخ" يستقبل رئيس رومانيا لبحث سُبل تعزيز التعاون -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية رومانيا كلاوس يوهانيس، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة مصر حاليًّا.

وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وأكد عبد الرازق أن هذه الزيارة تعتبر تكريمًا وتوطيدًا للعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا، معربًا عن تطلعه بأن تشهد مزيدًا من التطور في مختلف المجالات وتعزيز آليات التعاون برلمانيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا وسياحيًّا؛ خصوصًا في ظل العلاقات الأخوية المميزة بين الرئيس السيسي والرئيس يوهانيس.

وأعرب رئيس الجمهورية الروماني عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بالحفاوة التي قوبل بها في مصر والتي تحظى لديه ولدى المواطن الروماني بتقدير شديد قيادة وشعبًا، مؤكدًا أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات؛ خصوصًا في ظل وجود علاقات تاريخية وثيقة تمتد إلى ١١٥ عامًا.

ووجه الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، الدعوة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لزيارة البرلمان الروماني؛ لتوطيد العلاقة بين أعضاء المجلسين، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية على ذات القدر من الدبلوماسية السياسية، وأن ذلك سيسهم في دفع وتطوير العلاقات بين مصر ورومانيا في مختلف الأوجه.