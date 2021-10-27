بعد إلغاء مدّ الطوارئ.. وكيل "الشيوخ": مصر تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، التي تبدو ملامحها كحلم راود المصريين على مدار عشرات السنين.

وأضافت فوزي، في تصريحات أدلت بها اليوم الأربعاء: وقيض الله له الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليجسده في إصرار وعزيمة، عبر مشروع وطني متكامل يستهدف كل مناحي الحياة في مصرنا الغالية.

وتابعت وكيل مجلس الشيوخ: يأتي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات طويلة بمثابة إعلان عن انتصار الشعب المصري على الإرهاب الأسود ودحر كل مخططات من أطلق عليهم الرئيس أهل الشر و الذين حاولوا النيل من استقرار مصر وأمنها عبر تمويل بلغ مليارات الدولارات.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي : ولكن رجال الوطن الأبطال من القوات المسلحة والشرطة الباسلة كانوا له بالمرصاد، وأكد الرئيس فضل الشهداء الأبرار في تحقيق ما وصلت إليه بلدنا من أمن وأمان كانا حافزاً لإصدار هذا القرار، قائلةً: على جانب آخر أتصور أن مثل هذا القرار سوف تكون له أصداء واسعة على الأصعدة السياسية والاقتصادية العالمية.

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ أن القرار يكرس لما وصلت إليه الأحوال في مصر من استقرار كفيل بجذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات التي يعنيها كثيرًا تهيئة الأجواء الملائمة لإنشاء مشروعاتها الصناعية والاستثمارية واللوجستية، فضلًا عن قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم موارد الاقتصاد المصري.

وأضافت فوزي أن هذا القرار مكمل لعديد من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتشكل منظومة متكاملة لرؤية الجمهورية الجديدة، أعني بذلك الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإصدار تقرير التنمية البشرية، و غيرها من الخطوات التي يمكن اعتبارها نقلة نوعية في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري.

وتابعت النائبة: كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعي جيدًا متطلبات كل مرحلة، والذي يمتلك رؤية متكاملة لتنمية وتغيير شكل الحياة في مصر؛ ما يرشحه بامتياز لأن يكون أهم بناة مصر العظام.