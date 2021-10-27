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تأجيل محاكمة مفتي "جبهة النصرة" لـ 22 نوفمبر للمرافعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة أمن طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل نظر جلسات محاكمة المتهم مدين إبراهيم محمد حسنين، إمام وخطيب وداعي شرعي بتهمة الالتحاق بـ "جند الأقصى وجبهة النصرة" التابعين لجماعة القاعدة، لجلسة 22 نوفمبر للمرافعة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم أنشأوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها.

كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة، فضلا عن قيامهم بضم عدد آخر إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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