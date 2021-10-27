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الاشتباه في جسم غريب بجوار حديقة الأورمان.. والمفرقعات: كيس بلاستيك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت معاينة خبراء المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ملابسات الاشتباه في جسم غريب بجوار حديقة الأورمان.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بالاشتباه في جسم غريب أمام السور الجانبي لحديقة الأورمان بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وانتقلت قوات الحماية المدينة إلى محل البلاغ وتم فرض كردون أمنى وبالفحص تم العثور على كيس بلاستيك يحوي زجاجة بلاستيكية، وتبين سلبية البلاغ.

جرى تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة تحسبًا لوجود أجسام غريبة أخرى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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