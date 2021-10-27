شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: إلغاء مد حالة الطوارئ انطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، مباركته للقرار الحكيم الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد.

وأوضح فضيلة رئيس جامعة الأزهر، أن القرار بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يمثل انطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة، ويؤكد على تحقيق الدولة لأهدافها في القضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار الشامل في جميع أنحاء البلاد، ويتماشى مع القرارات التي تأخذها الدولة فى ظل المتغيرات الكبرى والنهضة التنموية التي تشهدها البلاد، وأنه يعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح.

وأكد مجلس جامعة الأزهر، أن القرار يعد قرارا جريئا يدفع الدولة نحو المزيد من التقدم، والتنمية، مشيرا إلى أنه يعكس حالة الأمن والأمان التي تشهدها مصر ويعيشها المواطن.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر لأول مرة منذ سنوات.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل الله عز وجل وشعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.