شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس رومانيا: مصر تلعب دورا حيويا فى حفظ الأمن الإقليمى والدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إيمانه العميق بأن الجولة الجديدة للجنة التعاون الاقتصادى بين مصر ورمانيا ستعلب دورا هاما فى توسيع التعاون الثنائى، وإقامة مشاريع مشتركة، وتحديث الإطار القانونى الحالي، فضلا عن سرعة إيجاد سبل تنمية التعاون في مجالات أخرى تعتبر أساسية للبلدين، وتشمل الدفاع والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والأمن السيبراني والتعليم والبحث العلمي والابتكار.

وشدد الرئيس الرومانى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، على ضرورة تشجيع رجال الأعمال بين البلدين فى إطلاق مشاريع جديدة، انطلاقا من كون مصر ورومانيا أبوابا لأهم الأسواق الاقتصادية المتكاملة في أوروبا وإفريقيا، مضيفا: "أجرينا تبادل وجهات النظر حول التصورات الإقليمية ذات الأولوية".

وقال الرئيس الروماني: إن مصر دولة هامة في المنطقة، فمصر تلعب دورا حيويا في الحفاظ على الأمن على المستوى الإقليمى والدولى".. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسي: علاقات سياسية متميزة تجمع بين مصر ورومانيا الرئيس السيسي: علاقات سياسية متميزة تجمع بين مصر ورومانيا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع نظيره الروماني اليوم، الأربعاء، العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين وكذا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات ذات الأهمية والأولوية لكلا البلدين، وبصفة خاصة مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروماني بقصر الاتحادية: "اتفقنا على أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة لتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائى وبما ينعكس بشكل إيجابي وبصورة عملية على زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

وتابع الرئيس السيسي: وأشدنا بانعقاد المؤتمر الاقتصادى المصري الروماني على هامش الزيارة الحالية ليمثل حلقة وصل بين رجال الاعمال وممثلي الشركات الكبرى من البلدين بما يتيح المجال للتعرف على الفرص والحوافز الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصرى.

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر بعد توقف 6 سنوات انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر بعد توقف 6 سنوات

أقلعت صباح اليوم الأربعاء رحلة مصر للطيران رقم MS 202 من مطار شرم الشيخ الدولى متجهة إلى مطار الأقصر الدولى، وذلك فى أولى رحلاتها بعد فترة توقف دامت 6 سنوات، ويستمر تشغيل هذه الرحلة بواقع مرة واحدة اسبوعيا قابلة للزيادة وفقا للعرض والطلب بسعر تذكرة موحد ذهاب وعودة شاملة الضرائب 1800 جنيه.

جاء تشغيل هذا الخط فى إطار جهود الدولة المصرية لتقديم منتج سياحى متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية، حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء تواجده في مصر، بما يُثري تجربته السياحية، من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلى تربط بين كافة المحافظات السياحية.

وأقلعت الطائرة فى تمام الساعة 7 صباحا من مطار شرم الشيخ الدولى، وكان على متنها 110 ركاب من السائحين والمصريين،

ومن المقرر أن تعود الرحلة مرة اخري مساء اليوم إلى مطار شرم الشيخ، وذلك بما يتسق مع البرامج السياحية للسائحين، وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة والاستمتاع بأجوائها الساحرة.

تسريب صوتى لقيادى بـ"الإخوان" الإرهابية يكشف: عصابة محمود عزت تدير الجماعة

كشف تسريب صوتى لقيادى كبير فى الإخوان تفاصيل ما يجرى داخل الجماعة من خلافات وانقسامات تعصف بالجماعة.

وقال أحمد مطر، وهو أحد القيادات الإخوانية الفارة إلى دول البلقان والمحسوب على جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، فى تسريب صوتى تم تداوله بين قيادات الجماعة في إطار حرب التسريبات المستمرة بينهم منذ اندلاع الأزمة بين جبهتي إسطنبول ولندن: "لقد ابتلينا منذ عام 1954 إلى عام 1974، بمجموعة جديدة دخلت الإخوان وهم ليسوا من الإخوان، هم تنظيم سري، وعصابة مثل محمود عزت ومن على شاكلته، وهؤلاء بدأوا في تصعيد مجموعة من ذوي الطاقات المحدودة، مثل محمود حسين ومحمود غزلان ومحمود عبدالرحيم ومحمود إبراهيم، ومحمود الإبياري، وكل من اسمه محمود، واستبعدوا الوجوه الأخرى مثل عصام العريان وعبدالمنعم أبو الفتوح وحلمى الجزار ومحمد البلتاجى".

وأضاف قائلا وفقا للتسريب "إن المجموعة التى دخلت الإخوان من العام 54 إلى العام 74 كانوا من مواليد الفترة من العام 35 إلى العام 49، هؤلاء تسللوا فى وقت عبد الناصر الذى كان يمنع الإخوان ويحظر نشاطهم ويبطش بهم، لذا انضم للتنظيم وقتها مجموعة من الأشخاص أقرتهم القيادة، وطالبهم الالتزام باللاءات الثلاث وهي لا تفكير ولا إبداع ولا طموح، وهم من أعضاء التنظيم السرى"، داعياً أن تصيبهم ساحقة ماحقة تخلص الجماعة منهم، ومؤكداً أن محمود حسين يذهب بالتنظيم والجماعة إلى الجحيم.





التعليم: عقد امتحانى أكتوبر ونوفمبر للرابع الابتدائى على مستوى المدرسة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عقد امتحانى شهرى أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائى على مستوى المدرسة، بينما يعقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول على مستوى الإدارة التعليمية فيما درسه الطالب بالترم الأول بأكمله.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وذلك وفي إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط ــ ويكون في المقرر الدراسي الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/9/ 2021.





رئيس الوزراء يلتقى رؤساء وممثلى أكبر الصناديق الاستثمارية والبنوك الفرنسية

في ختام زيارته العاصمة الفرنسية باريس، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من رؤساء وممثلي أكبر الصناديق الاستثمارية والبنوك الفرنسية، بحضور وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدوليّ، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير مصر في باريس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

خلال اللقاء، تحدث رئيس الوزراء عن أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، وفي هذا الصدد، ألقى الضوء على ما تحقق من نجاح بعد تطبيق برنامج الإصلاح المالي والنقدي، ثم تبني الحكومة برنامجا طموحا للإصلاح الهيكلي مهّد الطريق لتوقيع اتفاق البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك تنوع فى الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، والتى تناسب المجالات المختلفة التي تمثل محاور اهتمام صناديق الاستثمار الفرنسية، ولذا فقد حرص الوفد الوزاري المصري على لقاء مُمثلي هذه الصناديق لتعريفهم ببعض تلك الفرص