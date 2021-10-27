شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة من أجل التنمية.. رسائل الرئيس السيسى بقمة مصر - رومانيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع نظيره الروماني اليوم، الأربعاء، العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين وكذا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات ذات الأهمية والأولوية لكلا البلدين، وبصفة خاصة مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروماني بقصر الاتحادية: "اتفقنا على أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة لتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائى وبما ينعكس بشكل إيجابي وبصورة عملية على زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى:



رسائل الرئيس في رومانيا

نحرص على تطوير العلاقات الثنائية مع رومانيا على كل الأصعدة

اتفقت مع الرئيس الرومانى على عقد دورة جديدة للجنة تطوير علاقات البلدين

أكدنا أهمية التعاون والتنسيق فى جميع الأطر بالمحافل الدولية

بحثنا الملف الليبى وأكدنا دعمنا للحل السياسى وفق الاتفاقيات الأممية

اتفقنا على توحيد الجهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية عبر تسوية النزاعات وتقاسم الأعباء

بحثنا جهود مكافحة الإرهاب ومجابهة الكيانات التى توفر ملاذات آمنة للمتطرفين

أُعرب عن اعتزازى بالعلاقات التاريخية ونحن نحتفل بالذكرى 115 لتأسيسها

نقدر الدور الرومانى المتوازن والبناء فى منطقة البلقان أو فى الاتحاد الأوروبى