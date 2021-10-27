شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة وارتفاع بالحرارة.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 إلى الإثنين المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- يسود اليوم الأربعاء وحتى الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على كافة الأنحاء، واعتبارا من غدا الخميس، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 1: 2 درجة .

- تشهد هذه الفترة حتى الإثنين المقبل، شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة .

- أما عن فرص الأمطار فمن المتوقع ما يلى:

- فرص أمطار خفيفة اليوم الأربعاء تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة الخميس على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة الجمعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- من السبت وحتى الإثنين تنتهى فرص الأمطار ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.