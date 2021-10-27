شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رومانيا: ندعم الجهود المصرية لإيجاد حل لأزمات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، على دعم جهود مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين من أجل إيجاد السبل لحل الأزمات فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف الرئيس الرومانى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية: "رومانيا حافظ على مر العقود على موقفها المتوازن والمتفق مع القانون الدولى من جميع الأزمات التى تضرر منها الشرق الأوسط".

وأعلن يوهانيس، أن بلاده تدعم ضرورة تطبيق زيادة الثقة في العلاقات الفلسطينية والإسرائيلية وتهيئة الأوضاع لاستئناف المفاوضات المباشرة من أجل التقدم في حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد للتطلعات المشروعة للدولتين، فضلا عن حل الأزمة السورية، بعدما خلفت مآسى كبيرة وولدت هجرة كبيرة أثرت بشكل سلبى على الدول المستضيفة.