شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: مشروع الطفولة المبكرة فى قرى "حياة كريمة" لإنشاء حضانات الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تتبنى مشروع الطفولة المبكرة، ولديها رؤية محددة نحو تكثيف الاهتمام فى السنوات الأولى من عمر الأطفال، وشمولهم بالرعاية الصحية والتعليمية والتغذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وانه سيتم فى قرى برنامج "حياة كريمة"، كما أن الوزارة انتهت من تطوير تسهيلات فى إجراءات ترخيص الحضانات فى إطار اللجنة التى وجه بتشكيلها رئيس مجلس الوزراء لتسهيل تراخيص الحضانات.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن المرحلة الثانية من مشروع تنمية الطفولة المبكرة ستنطلق فى ابريل 2022، وستركز المرحلة القادمة على تطوير نظام مميكن للمتابعة والتقييم، وإجراء ربط شبكى بين جميع الحضانات ووزارة التضامن الاجتماعي، وتكثيف حملات التوعية بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وبأثر إلحاق الأطفال بالحضانات على تحسين نموهم وقدراتهم، بالإضافة إلى توعية الأهالي بسبل التربية الايجابية لأطفالهم.