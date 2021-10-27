شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر اليونسكو للإعلان عن حصول دمياط على جائزة "مدينة التعلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، أنه سيُعقد المؤتمر الصحفي لجائزة اليونسكو للمدن التعليمية مساء اليوم 27 أكتوبر 2021، والذى سيتم الإعلان فيه عن حصول عشر مدن تعليمية تابعة لليونسكو على جائزة اليونسكو للمدن التعليمية لعام 2021 من بينها مدينة دمياط لما أحرزته من تقدم بارز في جعل التعلم مدى الحياة حقيقة واقعة لمواطنيها. وسيتحدث خلال المؤتمر ديفيد أتشورينا، مدير معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة.

ووفق الأمم المتحدة فازت عشر مدن حققت إنجازات بارزة في تنفيذ استراتيجية مدينة التعلم على جائزة اليونسكو للمدن التعليمية لعام 2021 حيث سيتم الاحتفال بهذة المدن والاعلان عنها خلال اليوم الأول للمؤتمر الدولي الخامس للمدن التعليمية في يونسو جمهورية كوريا، حيث أظهر جميع الفائزين كيف تُسهم فرص التعلم في تمكين المواطنين من جميع الأعمار عند وضع السياسات والبرامج المناسبة.

وتم اختيار دمياط من خلال التعلم مدى الحياة، حيث تسعى دمياط إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتطوير المهارات الأساسية بين البالغين، وتحسين الصحة العامة لأكثر من 330 ألف نسمة. تعمل جميع الجهات في دمياط، بدءا من إداراتها البلدية – قطاع التعليم؛ المرأة والطفولة والأمومة؛ الشباب والرياضة؛ التضامن الاجتماعي؛ والصحة – تعمل جميعها مع المكتبات المحلية بالمدينة وقصر الثقافة ومركز الإعلام والمعلومات لضمان تنفيذ التعلم مدى الحياة عبر القطاعات. ومع تنفيذ مشروع "المدن الآمنة"، ركزت دمياط بشكل خاص على تعزيز ريادة الأعمال للمرأة.

وقال ديفيد أتشورينا، مدير معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، قبل حفل توزيع الجوائز " بما أن أكثر من نصف البشرية يعيشون في المناطق الحضرية، فإن للمدن دورا محوريا في توفير فرص التعلم. تمكن المدن الحاصلة على جائزة مدينة اليونسكو التعليمية هذا العام مواطنيهم من التكيف مع عالم سريع التغير واكتساب المعرفة اللازمة للعمل معا على حل التحديات العالمية. ومن خلال التعلم مدى الحياة، تمهد تلك المُدن الطريق لمجتمعات أكثر عدلا واستدامة ومستقبلا أفضل لنا جميعا!".