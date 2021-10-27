البابا تواضروس الثانى يلتقى مجلس معهد الدراسات القبطية

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القاهرة - سامية سيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اجتماعًا فى المقر البابوى بالقاهرة مساء أمس الثلاثاء، مع مجلس معهد الدراسات القبطية.



البابا تواضروس مع معهد الدراسات القبطية

وحضر الاجتماع الدكتور إسحق عجبان عميد المعهد ورؤساء الأقسام ونوابهم، ومن أحبار الكنيسة حضر أصحاب النيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، ورئيس قسم اللغة القبطية بالمعهد والأنبا مكارى الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الجنوبية ورئيس قسم الألحان والموسيقى القبطية، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد والأنبا إرميا الأسقف العام.

وشهد الاجتماع عرض الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، ومناقشة التقارير المقدمة من اقسام المعهد، وعقب نهاية الاجتماع تم التقاط صورة تذكارية أمام مدخل مبنى المعهد.



لقاء البابا تواضروس مع معهد الدراسات القبطية

والتقى قداسته أيضا لجنة التاريخ القبطى مساء أمس الثلاثاء، بمشاركة أعضاء اللجنة المقيمين فى الخارج، وذلك عبر الإنترنت من خلال تطبيق zoom.

وتضمن الاجتماع عدة كلمات من الآباء المطارنة والأساقفة والأساتذة أعضاء اللجنة كما دارت عدة مناقشات حول العديد من الاقتراحات، وأسفرت عن تشكيل 4 لجان فرعية لأعمال اللجنة وهى:ـ

1 - لجنة إعداد معجم للشخصيات البارزة في التاريخ الكنيسة خلال المئتي سنة الماضية.

2 - لجنة وثق تاريخ كنيستك المحلية.

3 - لجنة التاريخ الاجتماعي للأقباط.

4 - لجنة إعداد الأفلام الوثائقية التاريخية.



البابا تواضروس الثانى يلتقى لجنة التاريخ الكنسى

وأثنى قداسة البابا على المشاركة الفعالة للأعضاء فى أعمال اللجنة، وتم الاتفاق على أن يكون الاجتماع التالى بعد شهرين.

وفى سياق الاجتماع تم تكريم اسم الراحل أمير نصر أستاذ التاريخ الكنسى بالكليات الإكليريكية، وعضو اللجنة وكذلك اسم الراحل الأستاذ الدكتور فوزي إسطفانوس مؤسس مؤسسة سان مارك للتراث القبطي اللذين رقدا في الرب خلال العام الجارى.

يذكر أن لجنة التاريخ القبطى تم تشكيلها فى أبريل الماضى، بالقرار البابوى رقم 7 لسنة 2021 ، امتدادًا لأول لجنة للتاريخ القبطى التى تأسست عام 1917.