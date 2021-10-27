شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج 34 عالمًا من علماء جامعة عين شمس بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إدراج 34 عالمًا من علماء جامعة عين شمس في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء في مختلف المجالات حول العالم، وذلك طبقا لتقرير حديث نشرته دار النشر الدولية السيفير، يعتمد علي مؤشرات متنوعة منها النشر العلمي، وعدد الاستشهادات، معامل هيرش والتأليف المشترك، ومؤشر الأقتباس المركب.

من جانبه، قال الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، إن هذا العام تضمنت القائمة 10 أساتذة جدد من جامعة عين شمس اضافة إلي 24 استاذا تم إعلانهم في القائمة السابقة لأفضل العلماء حول العالم التي نشرت فى أكتوبر العام الماضي، مما يعكس تصاعد معدلات وجودة النشر الدولي بالجامعة.

وأشاد المتينى بالتميز البحثي والعلمي لأساتذة الجامعة الذي بدوره يحقق التفوق والريادة لجامعة عين شمس في التصنيفات الدولية، وذلك في إطار حرص الجامعة علي استشراف مستقبل طموح ملهم يليق بتاريخ الجامعة العريق وحاضرها المشرق.

من جانب أخر أكد الدكتور أيمن صالح، أن انضمام علماء جامعة عين شمس لهذه القائمة يأتي في إطار خطة الجامعة لتشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس للنشر العلمي المتميز في الدوريات العالمية المميزة من خلال تعظيم قيم المكافآت الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.

وضمت القائمة أساتذة من كلية العلوم، كلية الصيدلة، كلية التربية، الهندسة، وكلية الطب بالجامعة.

وتقدم الدكتور محمود المتيني، و الدكتور أيمن صالح بالتهنئة لعلماء جامعة عين شمس الذين ضمتهم قائمة أفضل 2% من علماء العالم فى التخصصات المختلفة، وأشادوا بجهود هؤلاء العلماء فى النهوض بالبحث العلمى والعملية التعليمية ورفع مكانة جامعة عين شمس علي المستويات الأقليمية والدولية.