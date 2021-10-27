شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تقييمات طلاب الدبلومة الأمريكية لعام 2022 ومواعيد جلسات الامتحان القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تقويم طلاب الدبلومة الأمريكية للعام 2022، كما أعلنت الوزارة مواعيد جميع جلسات الامتحان القادمة لأعطاء الطلاب أفضل الفرص، موضحة أنه يتم إدارة دورات est، عدة مرات كل عام ويسمح للطلاب بالانضمام إلى دورة جلسات اختبار، كما اتاحت الوزارة التسجيل والوصول إلى المواد الدراسية والمصادر اللازمة للأعداد للاستقبال عبر موقع https://est.moe.gov.eg/.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حذر فى وقت سابق طلاب الدبلومة الامريكية من الانسياق وراء ما يثار حول إعلانات الدروس الخصوصية وادعاء شخص أنه يعمل فى شركة EST ومن ضمن فريق واضعى الامتحانات .

وقال وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: هذا نموذج من الكذب الفج لاجتذاب الطلاب إلى دروس خصوصية حتى فى الشهادات الدولية، مشيرا الى ان هذا الشخص لا يعمل لدينا ولا علاقة له بالشهادة ولا يمكن الوصول الى مصادرها الأجنبية باى شكل من الأشكال ونرجو عدم الانسياق وراء هؤلاء المدعين بالباطل.

ويهدف الاختبار إلى تقييم استعداد الطلاب للكلية وتم تصميم اختبار SAT فى الأصل بحيث لا يتماشى مع مناهج المدارس الثانوية، ولكن تم إجراء العديد من التعديلات على إصدار SAT الذى تم تقديمه فى عام 2016.



