شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:- ‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيهات للكيلوجرام. ‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه. ‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات. ‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات ‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات . ‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات. ‎‏‎- الخيار بـ 7.5 جنيه. ‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. ‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه. ‎‏‎الباذنجان العروس 6.5 جنيه ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات ‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات. ‎الجوافة 9 جنيهات. ‎بلح بارحى 34 جنيها. ‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيها ‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها. ‎‏