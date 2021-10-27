شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأطباء: قانون المسئولية الطبية مُطبق فى كل دول العالم ويدعم استقرار المنظومة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح حسين، فى تصريحات صحفيه، اليوم الأربعاء، أن تطبيق قانون المسؤولية الطبية يحل هذه المشكلة، حيث يتضمن تشكيل هيئة لتقرير المسؤولية الطبية، على أن تتشكل من ممثلين عن المرضى ونقابة الأطباء، ونقابة المحامين، ومحكمة الاستئناف والطب الشرعى، ويُحيل لها النائب العام الشكوى كجهة استشارية لتحديد إن كانت تلك الشكوى ناتجة عن مضاعفات واردة أو أنه خطأ طبى أو أنه غير مرخص للطبيب إجراء هذا التدخل الطبى.
وأضاف الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء،: فى حال كانت الشكوى نتيجة مضاعفات فهو أمر وارد فى كل دول العالم، وفى حال كانت نتيجة لخطأ طبى فأنه يتم إقرار تعويض مادى له، أما إذا كانت نتيجة لتدخل غير مُصرح للطبيب إجرائه فيتم التعامل معه بالاجراءات الجنائية والحبس، مطالبا مجلس النواب بتبنى مشروع قانون المسؤولية الطبية لاستقرار المنظومة الطبية، مؤكدا أن القانون يقف فى صف المريض والطبيب معا.
كان قد قال الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية تسعى لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ و الهيئات البرلمانية بهما لشرح أهمية قانون المسؤولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية و مقدمها على حد سواء، وأكد سالم أن إقرار قانون وافي ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الطبي،هو من أولويات نقابة الأطباء.