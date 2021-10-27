شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة فى العياط بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لمواجهة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط بإزالة منشآت مخالفة مقامة علي أملاك الدولة بقرية أبو العباس بالشارع الغربى التابع للوحدة المحلية بالناصرية، حيث تمت الإزالة بالكامل بمتابعه من المهندس محمود فؤاد رئيس مركز العياط.

ورصدت محافظة الجيزة من خلال جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد ومركز ومدينة الصف 4 حالات تعدي علي الأراضي أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية، وتم تشكيل لجنة للتعامل مع المخالفات التى شملت رصد القيام ببداية بناء سور بارتفاع 60 سم بطول 30 م تقريبا على قطعة أرض فضاء أملاك دولة.

كما تم رصد مبنى إداري مخالف مكون من 4 غرف بمساحة حوالي 60 م تقريبا، وعنبر محاط بسور على مساحة 70 م تقريبا مغطي بجمالون بذات المساحة، وقطعة أرض فضاء أملاك دولة بداخلها 2 غرفة حديثة البناء مبنية بالطوب الحجري الأبيض على مساحة 60 م تقريبا.

وترأس لجنة الصف العميد على عبد الله حامد - رئيس المركز وضمت في عضويتها رئيس الوحدة المحلية بالشوبك الشرقي ومسئول التنظيم بالوحدة، كما ترأس لجنة الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بعرب أبو ساعد هشام مصطفى أمين - نائب رئيس الجهاز وبعضوية المشرف على الإدارة الهندسية، كما أوصت اللجنة بأن تقوم الوحدة المحلية بالشوبك الشرقي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.