شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهرام" تفتتح اليوم صالة التحرير الجديدة للبوابة الإنجليزية وموقع "الأهرام أوتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مؤسسة الأهرام عددا من الافتتاحات في البوابات الإلكترونية فى إطار عمليات التجديد المستمرة بالمؤسسات الصحفية القومية، حيث يفتتح المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، اليوم الأربعاء، صالة التحرير الجديدة لبوابة الأهرام الإنجليزية "أهرام أون لاين" وإطلاق نسخة جديدة من الموقع الإلكترونى للبوابة الإنجليزية تتواكب مع التحديث المستمر فى المواقع الإلكترونية حول العالم.

وتشمل الافتتاحات أيضًا موقع الأهرام المتخصص في شئون السيارات "أهرام اوتو" والمقر الجديد لشركة الأهرام للسياحة وقاعة الاجتماعات الجديدة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ويشهد حفل الافتتاح عددا من كبار الكتاب والصحفيين ورؤساء تحرير إصدارات الأهرام المختلفة في حضور وسائل الإعلام المصرية والأجنبية.

وعكفت مؤسسة الأهرام علي تطوير المنصة الإنجليزية التي تضم صحيفة الأهرام ويكلي الأسبوعية، وموقع البوابة الإنجليزية، في الشهور الأخيرة في ظل دعم كبير من الهيئة الوطنية للصحافة للإصدارات والمواقع الإلكترونية، التي تستهدف الوصول بمحتوى موضوعى ومحترف للقراء باللغة الإنجليزية وتقديم مضمون يمكنه تحقيق أكبر قدر من التأثير في الخارج ومنافسة الصحف والمواقع الكبرى عالمياً، كما تخدم بوابة السيارات "أهرام اوتو " قطاعات مهمة علي مستوي الصناعة وسوق السيارات المحلي.

وقال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الأهرام يولي أهمية كبيرة للصحافة الناطقة بلغات أجنبية من منطلق رسالة الأهرام التنويرية المستمرة لأكثر من ١٤٥ عاماً ومن واقع المسئولية الوطنية التي تتطلب اليوم أن تقوم المؤسسات الصحفية القومية بدورها في تقديم الصورة الحقيقية لمصر علي مستوي الناطقين بالإنجليزية والفرنسية ودعم الدولة المصرية في مسيرة التنمية والعمران والتحديث علي كل المستويات.

وأشار عبد المحسن سلامة إلي أهمية بوابة السيارات، مؤكدا أنها رسالة صحفية متخصصة في عصر الصحافة المتخصصة عالميا وأن الأهرام بحكم خبراته في مجالي الصحافة والإعلان قادر علي الوصول بمثل تلك الخدمات الي المستويات المحترفة علي صعيد الصحافة الدولية.

تأسست بوابة الأهرام الإنجليزية في عام 2010 بهدف مواكب التطور في الصحافة الإلكترونية وتمكنت البوابة من احتلال مكانة متقدمة بين المواقع الناطقة بالإنجليزية في مصر والشرق الأوسط بعد إطلاقها بوقت قصير في ظل تأكيد علي المصداقية والموضوعية والتوازن بين الخبر والتحليل لتضيف إلي رصيد الأهرام في الصحافة الجادة باللغة الإنجليزية بعد النجاح الكبير لصحيفة الأهرام ويكلي التي صدرت في مطلع عام 1991 حيث إحتفلت الصحيفة بمرور 30 عاما علي تأسيسها في فبراير الماضي.

وقال عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي والأهرام أون لاين إن النسخة الجديدة من موقع البوابة الإنجليزية تتيح إمكانية تصفح محتوي الجريدة بشكل أكثر سهولة ومتابعة تحديث الموقع الإلكتروني علي مدار الساعة، فضلا عن إدخال تحسينات علي مستوي إستخدام الوسائط الإعلامية. وأضاف أن الأوضاع الداخلية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط قد فرضت ضرورة تقوية أدوار الأعلام الناطق بلغات أخري خاصة التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية وهو ما تقوم به الهيئة الوطنية اليوم بشكل مكثف وعن دراية بأهمية تلك الصحافة المصرية الناطقة بالإنجليزية.

وذكر هشام الزيني رئيس تحرير بوابة الأهرام أوتو أن بوابة السيارات قد صنعت لنفسها مكانة منذ تأسيسها بين المتخصصين في الصناعة والمهتمين بشئون السيارات بين الجمهور العام فيما ظل اهتمام كبير بالصحافة المتخصصة بما يواكب الاتجاهات العالمية حيث يعد الأهرام رائدا في اصدار ملاحق السيارات منذ عقود طويلة واليوم يحقق طفرة في بوابة متخصصة تتسق في توجهاتها مع مصداقية الأهرام الصحفية.