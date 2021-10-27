شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من رصف شارع نعمة الله أهم بدائل شارع الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت محافظة الجيزة من تنفيذ الطبقة الاسفلتية الرابطة بشارع نعمة الله بحي الطالبية وهو المحور البديل الواصل بين شارعي محمد أنور السادات (ترسا سابقا) وشارع الهرم لربطهما بعد الإغلاق الخاص بمحطة مترو انفاق المريوطية، وذلك في إطار تنفيذ محافظة الجيزة تخططات تطوير الطرق والمحاور الحيوية ومتفرعات وبدائل شارع الأهرام.

وفى السياق تم الإنتهاء من فرد الطبقة الاسفلتية الرابطة بشارع الهنيدي المتفرع من شارع الهرم، كما تم الإنتهاء من فرد الطبقه الاسفلتية الرابطة بشارع الوحدة العربية المتفرع من شارع الهرم ، وذلك بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باستمرار أعمال تطوير المحاور الرئيسية والفرعيه بنطاق الحي وتنفيذا للخطه الاستثمارية للعام المالى الجارى تحت إشراف محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية.

وأغلقت محافظة الجيزة شارع الهرم كليا فى الأتجاه القادم من المنطقة الأثرية لميدان الجيزة، فى تقاطعه مع شارع المريوطية، لإنشاء محطة مترو المريوطية، مع إجراء تحويلات مرورية مصاحبة، وذلك حتى انتهاء أعمال إنشاء خط المترو، حيث تم تسليم موقع محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة مايقرب من 370 متر وبعرض 18 متر.