شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: نرحب بالقطاع الخاص فى إدارة وتشغيل مشروعات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان: إننا نرحب بالشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ وإدارة مشروعات المياه.

وأضاف الفار، خلال فعاليات اليوم الرابع من أسبوع القاهرة للمياه، أنه لا مانع من إسناد إدارة وتحصيل مصاريف التشغيل من المستهلكين بشكل مباشر، على أن يكون دور الحكومة رقابيا، وهو ما سيحدث قريبا فى بعض محطات التحلية، بشرط أن تكون رسوم تقديم الخدمة للمستهلكين قريبة من الرسوم التى تطبقها الحكومة.

وتحدث رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن عقبات الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات المياه، قائلا إن على المستثمر أن يقلل مكسبه من هذه المشروعات وعلى البنوك أيضا تخفيض الفائدة، مشيرا إلى وجود فجوة بين ما تتحمله الحكومة من مصاريف تشغيل مشروعات إنتاج المياه وبين ما تتحصله من المواطنين.

وانطلقت فاعليات النسخة الرابعة من أسبوع القاهرة للمياه، فى 24 أكتوبر الجارى تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية؛ لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التى تطرأ على العالم. وقد وشهدت الفاعليات هذا العام، مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه، والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدنى.