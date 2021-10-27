شكرا لقرائتكم خبر عن نقل موقف سيارات عشوائى بالجيزة ومنع الانتظار الخاطئ بطريق المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منعت محافظة الجيزة من خلال إدارة الساحات والمواقف بحى الهرم، الانتظار بطريق المريوطية الذى تم تطويره، حيث تم كلبشه كافه السيارات المتعدية على الرصيف بالانتظار الخاطئ لما لها من تأثير في إعاقة الحركة المرورية مع تحرير الغرامات المقرره وإتخاذ كافه الإجراءات القانونيه وتم التنبية علي أصحاب السيارات بعدم الوقوف مجددا في الأماكن غير المخصصة حفاظا علي المظهر العام وما تم من أعمال تطوير بالممشي السياحي بطريق المريوطية وذلك بمتابعة تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.

ونقل جهاز السرفيس بالجيزة موقف السرفيس الكائن أمام مدرسة ابو الهول بجنوب الجيزة، حيث شن حي جنوب الجيزة برئاسة المهندس طه عبد الصادق ، و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس، حملة لإلغاء الموقف العشوائى أمام مدرسة ابوالهول لما يسببه من إعاقه للحركة المرورية وحركه المارة، ونقله الي المنطقه الكائنة أسفل نفق الهرم، و كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب ورئيس جهاز السرفيس بالمتابعه الدورية للمنطقه والتأكد من عدم تكرار وقوف سيارات السرفيس بالمنطقه .

وتنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة والمتابعة على المواقف العشوائية، شن جهاز السرفيس برئاسة محمود حسين حمله على المواقف العشوائية بمحيط ميدان الجيزة وشارع مراد وشارع ربيع بقطاع جنوب الجيزة وتم ضبط 27 سيارة مخالفة لقانون المرور منها موقف عشوائي وانتهاء خط السير وتغير خط السير، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.