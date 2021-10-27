شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر: طرح شهادة "ايد واحدة" للأطباء وطاقم التمريض بعائد 10.75% سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك أن البنك له اسهامات عدة خلال أزمة كورونا، فتم طرح شهادة "ايد واحدة" للأطباء وطاقم التمريض بعائد 10.75% سنويا تقديرا لجهودهم ودورهم الملموس فى ظل الظروف الراهنة.

تبلغ مدة الشهادة عام تبدأ قيمتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن 2 مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالى للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن الحصول على التمويلات المختلفة الموجودة بالبنك بضمانها.

كما تم إطلاق مبادرة " شباب مصر الرقمية "بالتعاون مع المعهد القومى للاتصالات لتمويل أجهزة الكمبيوتر المحمول للمستفيدين من برامج التدريب بالمعهد نظرا للطروف الراهنة والتى تتطلب الاعتماد الكلى على التدريب عن بعد وتلقى المحاضرات عبرالانترنت وتبلغ قيمة تمويل جهاز الكمبيوتر بحد أقصى 10آلاف جنيه يتم سدادها على 3سنوات.

كما تم دعم المشروعات البحثية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمبلغ 3 ملايين جنيه يتم صرفها فى محاور مختلفة تشمل تصميم وتصنيع أجهزة تنفس صناعى وتطوير عقاقير لعلاج الفيروس وإنتاج مطهرات وأنظمة وقائية وتطوير كاشفات للفيروس وتطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعى للتحقق من حالات الإصابة، وكذلك تمويل المشروعات ذات البعد المجتمعى هذا بجانب تفعيل خدمة صرف مستحقات عملاء البنك من خلال منافذ شركة فورى بما يُسهم فى تخفيف التزاحم داخل فروع البنك، حيث تم تخصيص 2000 منفذ من منافذ فورى بجانب كل منافذ فورى.

وأطلق بنك ناصر الاجتماعى حملة تطعيم لموظفى البنك وأسرهم ضد فيروس كورونا كوفيد-19 بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهى الحملة التى تأتى دعماً لمبادرات البنك المركزى لتوفير كافة سبل الحماية والأمان للعاملين فى القطاع المصرفى المصري.

وقال محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك فى بيان اليوم، إن البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى حرص منذ بداية أزمة كورونا على إطلاق العديد من الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة وأمان جميع العاملين والعملاء حيث أن الحفاظ على سلامتهم يأتى على رأس أولوياتنا مؤكدا أن الموظفين هم الثروة الأساسية للبنك، لافتا إلى أن حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" لموظفى البنك تحمل أيضًا رسالة توعوية لجميع المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح لحماية أنفسهم وعائلاتهم والمساهمة فى التغلب على الوباء، مثمنًا جهود وزارة الصحة فى مكافحة الوباء منذ رصده وحتى الآن، عبر إجراء الفحوصات ومتابعة المصابين فى المستشفيات والمراكز الصحية، وصولًا إلى إطلاق حملة التطعيم.