شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينعى وفاة كاهن فى إيبارشية بورسعيد بعد خدمة كهنوتية 43 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الأربعاء، القمص بيشوى فخرى كاهن كنيسة القديس الأنبا بيشوي، بحي الشرق فى بورسعيد، التابعة لإيبارشية بورسعيد بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 76 سنة وخدمة كهنوتية لحوالي 43 سنة.

ولد الأب الراحل عام 1945، وكان أول من سيم كاهنًا بيد الأنبا تادرس مطران الإيبارشية فى 10 مارس عام 1978، ونال درجة القمصية فى 10 أغسطس 1984.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء للأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد ولمجمع كهنة الإيبارشية فى وفاة الأب المبارك القمص بيشوى فخرى.